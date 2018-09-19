الكوريتان تقرران وقف التدريب وتحليق الطائرات العسكرية على طول المنطقة العازلة

جاء في الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في بيونغ يانغ، أن الدولتين اتفقتا على وقف التدريبات المدفعية الواسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح لمنع الحوادث.