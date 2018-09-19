عدد العمال الكوريين الشماليين في روسيا يتقلص نهاية العام بمقدار الضعف

أعلن السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغور، أن عدد العمال الكوريين الشماليين في روسيا سيتقلص نهاية العام بمقدار الضعف، وبذلك تكون روسيا قد نفذت قرار مجلس الأمن بما يزيد عن المطلوب.

© AP Photo / Lee Jin-man الكوريتان تقرران وقف التدريب وتحليق الطائرات العسكرية على طول المنطقة العازلة

طوكيو- سبوتنيك . وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا تنفذ بشكل دقيق ومسؤولية متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي. ولهذا السبب انخفض حجم التجارة الثنائية مع كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام حتى يومنا هذا بأكثر من 70 بالمئة، وما يقارب من 20 ألف عامل كوري شمالي غادروا روسيا. ويستمرون في الرحيل. أي أنه بحلول نهاية العام، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإننا "نفذنا" ليس المطلوب فقط بل تجاوزنا ذلك أيضا".

وقال السفير في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "روسيا تنفذ بشكل دقيق ومسؤولية قرارات مجلس الأمن الدولي، ولهذا السبب انخفض حجم التجارة الثنائية مع كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام وحتى يومنا هذا بأكثر من 70 بالمئة، وما يقارب من 20 ألف عامل كوري شمالي غادروا روسيا. ويواصل آخرون مغادرتها، أي أنه بحلول نهاية هذا العام ، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، فإننا "نفذنا" ليس المطلوب فقط بل تجاوزنا ذلك أيضا".ً

وأشار السفير إلى أن هذه الاتهامات غير عادلة ولا تستند إلى حقائق، بل إلى تكهنات وافتراضات لا أساس لها، مؤكداً أن موسكو تتخذ هذه الخطوات على الرغم من المشاكل الخطيرة التي تواجه الشركات الروسية جراء تقليص عدد العمال الكوريين.

وأضاف السفير: " لقد تم تعليق عمليات البناء في العديد من المشاريع الضخمة في الشرق الأقصى، وشركاتنا التي كانت تستعين بعمال كوريين شماليين تعاني من مشاكل كبيرة، ولكن مع ذلك من أجل الوفاء بالتزاماتنا بقرارات مجلس الأمن الدولي نحن نقوم بهذا، وننفذ جميع هذه المتطلبات بشكل كامل ودون قيد أو شرط".

هذا وكانت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد اتهمت روسيا في وقت سابق، بعدم التقيد بقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية. وعدم التقيد بالعقوبات وتزويد كوريا الشمالية بالوقود وإتاحة فرص عمل لأشخاص من كوريا الشمالية.

والجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض في وقت سابق وبالإجماع، عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية. وقيدت هذه العقوبات بشدة من قدرة بيونغ يانغ على التصدير والاستيراد. وتلزم العقوبات جميع دول الأمم المتحدة بعدم استقبال العمال الكوريين الشماليين في بلادهم، وترحيل "وعلى الفور، العمال المتواجدين في البلاد، في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2019.