دولة تسخر الملايين للشعور بأمان في ظل قاعدة أمريكية

أكد الرئيس البولندي انجي دودا استعداد بلاده لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية بصفة مستمرة.

وكانت بولندا اقترحت على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتواجد فرقة أمريكية للمدرعات بصفة مستمرة في قاعدة خاصة يتم إنشاؤها في الأراضي البولندية.

© AP Photo / Alik Keplicz عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش البولندي

وأكد الرئيس البولندي في حديث متلفز عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده لتشييد القاعدة اللازمة لإيواء قوات أمريكية على نفقتها، مخصصة ملياري دولار لهذا الغرض.

وبات أركان السلطة العليا البولندية يروجون للرواية الزاعمة أن بولندا مستهدفة عسكرياً من قبل روسيا، مستغلين الخطر الروسي الوهمي لاستقدام قوات حلف شمال الأطلسي بخاصة القوات الأمريكية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن توماش شاتكوفسكي، نائب وزير الدفاع البولندي، زعم أن وجود القاعدة العسكرية الأمريكية في بولندا سيعود بمنافع على بولندا وأوروبا بشكل كامل، مشيرا إلى أن إقامة القاعدة العسكرية الأمريكية في بولندا ستغير "الطبيعة الجيوسياسية" لأوروبا.

وعن منافع القاعدة العسكرية الأمريكية لبولندا قال نائب وزير دفاعها بأنها (بولندا) ستشعر، في حال احتضنت القاعد العسكرية الأمريكية، أنها في مأمن.