البابا فرنسيس: الجنس مفتاح إلى الجنة الأبدية

وتابع فرنسيس: "الجنس هدية من الرب وهدفها الأساسي منح الحياة من خلال الولادة، وهذا الأمر سيساهم باستمرار الحياة الأبدية وتطورها".
وأشار البابا أن الكتاب المقدس ذكر هذا الأمر من خلال اعتبار الزوج والزوجة متكاملين ولبعضهما بعضا.
أما عن الأفلام الإباحية فاعتبرها ليست مرتبطة بالجنس الحقيقي بل دليل على انحلال الحب والجنس.
Pope Francis: 'Sex is a gift of God. Not a taboo’ https://t.co/usWJM2SHC9 pic.twitter.com/5FhT6fG5Mq— The Washington Times (@WashTimes) September 18, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)