برلماني بولندي: القاعدة الأمريكية في بولندا هدر للمال العام وفقدان جزء من السيادة

موسكو — سبوتنيك. وقال النائب لوكالة "سبوتنيك": "هذا سيكون خطأ، وهدراً للأموال".
وأضاف سانوتسكي: "هذا أول بند يجب حذفه من الميزانية، في حال ظهر".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، أن بلاده لا تزال تدرس إمكانية نشر قاعدة أمريكية دائمة في بولندا، ووارسو مستعدة لدفع "مليارات ومليارات الدولارات" لذلك.
ويذكر أن وسائل إعلام سبق وأفادت بأن بولندا عرضت على الولايات المتحدة القيام بنشر فرقة مدرعة علي الأراضي البولندية على أساس دائم. كما أعربت السلطات البولندية عن استعدادها لتحمل نفقات تمركز هذه الفرقة في بولندا، بما قدره 1.5 — 2 مليار دولار.
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