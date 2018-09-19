الأجانب يغزون تركيا بعد انخفاض مبيعات العقارات

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، انخفاض مبيعات المنازل التركية 12.5% على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى 105 آلاف و154 وحدة في حين تراجعت مبيعات المنازل الممولة بالرهن العقاري بواقع الثلثين، في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات لتباطؤ اقتصادي حاد في النصف الثاني من العام.

والانخفاض نقطة تحول عن يوليو/ تموز حين زاد إجمالي مبيعات المنازل 6.9 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام وهو أول انخفاض للمبيعات منذ أبريل/ نيسان. وفقا لوكالة "رويترز".

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وتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة التباطؤ في الجزء المتبقي من العام في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أزمة عملة.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن مبيعات المنازل المولة بالرهن العقاري، التي تشكل 12.1 بالمئة فقط من إجمالي المبيعات، تراجع 67.1 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى 12 ألفا و743 وحدة.

واتخذت تركيا إجراءات لإنعاش السوق العقارية المتباطئة. وفي مايو/ أيار، قالت مجموعة من الشركات العقارية إن المشترين سيحصلون على خصم نسبته 20 بالمئة مع تقليص الدفعات المقدمة للرهن العقاري إلى خمسة بالمئة لمدة شهر واحد.

وفي نقطة مضيئة وحيدة بالقطاع، زادت مبيعات المنازل إلى الأجانب 129.6 بالمئة في أغسطس/ آب إلى ثلاثة آلاف و866 وحدة سكنية.