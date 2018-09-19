رئيس وزراء باكستان: نقف مع السعودية دائما

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده على علاقة "شعبية" قوية جدا وطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنهم في باكستان يحترمون الشعب السعودي.

وأضاف، في المقابلة التي تبث الأحد عند السابعة مساء بتوقيت السعودية، على قناة "العربية" أن أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولا".

وتابع: "السعودية ساعدت باكستان عندما احتاجت للمساعدة ونحن نقف مع السعودية دائما ولقد أبدينا دعمنا للحكومة السعودية".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER شاهد... كيف استقبل الملك سلمان رئيس وزراء باكستان

وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، قد أعلن عن أول جولات خان الخارجية التي استهلها في السعودية مشددا على أن العلاقات مع المملكة قديمة ومتأصلة، وستعمل باكستان على تعميقها أكثر.

ووصل خان أمس إلى السعودية، وزار المسجد النبوي في المدينة المنورة. واليوم التقى وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح وعددا من المسؤولين السعوديين.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، رئيس وزراء باكستان، عمران خان.

وكان في استقبال خان، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقد أجريت لرئيس الوزراء الباكستاني مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

عقب ذلك، صحب الملك سلمان، رئيس الوزراء الباكستاني إلى صالة الاستقبال الرئيسة في الديوان الملكي، حيث صافح الأمراء وكبار المسؤولين.

وقد أقام الملك مأدبة غداء تكريما لضيفه والوفد المرافق له.