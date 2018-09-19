الخارجية البريطانية تحذر رعاياها من مخاطر السفر إلى إيران

حذرت الخارجية البريطانية رعاياها البريطانيين، اليوم الأربعاء، من مخاطر السفر إلى إيران، مشيرة إلى أن قدرتها على التدخل في حال احتجاز طهران لمواطنيها مزدوجي الجنسية (البريطانية الإيرانية)، تكون محدودة.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن "وزير الخارجية (جيرمي هانت) أوصى بتحذير مواطني بريطانية من السفر إلى إيران إلا في حالة الضرورة القصوى".

© Photo / Capture d'écran/ RT الخارجية البريطانية تعلق على اعترافات بيتروف وبوشيروف حول قضية سكريبال

وأضافت الخارجية البريطانية: "المواطنون البريطانيون الذين يحملون أيضا الجنسية الإيرانية يواجهون مخاطر في حال سفرهم إلى إيران، مثل ما رأينا للأسف في عدد من الحالات. والحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة، وبالتالي في حال تم احتجاز مواطن يحمل الجنسية المزدوجة، فستكون قدرتنا على تقديم الدعم محدودة للغاية".

يذكر أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على أكاديمي بريطاني من أصل إيراني بسبب اتهامات أمنية في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/ أغسطس الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.