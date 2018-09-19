ميركل ترحب بالاتفاقيات الموقعة في سوتشي بين بوتين وأردوغان حول إدلب

برلين — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء الألمانية "فيما يتعلق بسوريا، فقد دار الحديث حول الوضع بعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في 17 أيلول/ سبتمبر، بين الرئيسين،
وأضاف البيان "فيما يتعلق بأوكرانيا، شدد الجانبان على ضرورة التنفيذ الكامل والسريع لاتفاقات مينسك. أيضاً تمت مناقشة المسائل الإنسانية".
هذا وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عقب قمة في سوتشي في 17 أيلول/ سبتمبر، عن اتفاق بين البلدين لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب (شمالي سوريا) بعمق 15 كم بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر.
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