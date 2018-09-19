ميركل ترحب بالاتفاقيات الموقعة في سوتشي بين بوتين وأردوغان حول إدلب

رحبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي حول إدلب السورية.

برلين — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء الألمانية "فيما يتعلق بسوريا، فقد دار الحديث حول الوضع بعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في 17 أيلول/ سبتمبر، بين الرئيسين،

© Sputnik . Aleksey Druzhinin بوتين يطلع ميركل على الاتفاقيات الروسية - التركية حول إدلب السورية

الروسي بوتين، والتركي أردوغان، حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب. ورحبت المستشارة بالجهود المبذولة لمنع التصعيد وحماية المدنيين".

وأضاف البيان "فيما يتعلق بأوكرانيا، شدد الجانبان على ضرورة التنفيذ الكامل والسريع لاتفاقات مينسك. أيضاً تمت مناقشة المسائل الإنسانية".

هذا وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عقب قمة في سوتشي في 17 أيلول/ سبتمبر، عن اتفاق بين البلدين لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب (شمالي سوريا) بعمق 15 كم بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر.