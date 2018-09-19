ريابكوف: تطوير البرنامج الصاروخي حق سيادي لإيران

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تعتبر تطوير البرنامج الصاروخي لإيران حق سيادي لهذه الدولة، وتدعو لحل الخلافات القائمة حول ذلك دون ضغوطات لا سيما عسكرية.