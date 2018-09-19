بومبيو: مستعدون لبدء المباحثات مع كوريا الشمالية بشأن تغيير العلاقات الثنائية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لبدء مباحثات مع كوريا الشمالية حول تغيير العلاقات الثنائية في أقرب وقت، مشيرا إلى أن واشنطن دعت ممثلي كوريا الشمالية لعقد لقاء مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة في فيينا.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان بومبيو: "انطلاقا من هذه الالتزامات [من قبل الجانبين]، الولايات المتحدة مستعدة لبدء عملية التحول في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يعلن اعتزامه لقاء زعيم كوريا الشمالية قريبا

وتابع: "هذا الصباح دعوت زميلي وزير الخارجية الكوري الشمالي، لي يونغ هو، لعقد لقاء في نيويورك الأسبوع المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نعتزم المشاركة فيه…كما دعوت ممثلي كوريا الشمالية لعقد لقاء مع المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفين بيغين في فيينا في أقرب فرصة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن اليوم الأربعاء، عزمه عقد لقاء قريب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الأربعاء، إجابة عن سؤال حول ما إذا كان سيلتقي زعيم كوريا الشمالية في القريب العاجل "نعم سنلتقي".