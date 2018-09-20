غوتيريس: الأمم المتحدة لن تتدخل بالعملية التفاوضية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

علن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن الأمم المتحدة لن تتدخل في عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وفقا لقناة "سي أن أن".

موسكو- سبوتنيك. وقال غوتيريس:"أعتقد انه يجب علينا أن نكون مستعدين للدعم ، وليس لإطلاق مبادرات موازية يمكن أن تعقّد كل شيء. بناء على ما سيقرره الجانبان، سنكون مستعدين لأداء دورنا".

© REUTERS / POOL New بومبيو: مستعدون لبدء المباحثات مع كوريا الشمالية بشأن تغيير العلاقات الثنائية

وأضاف:"ما لن نفعله —هو التدخل في المفاوضات أو العمل على مبادرات موازية.

وأشار غوتيريس إلى أن الأمم المتحدة لم تتلقى لحين هذه اللحظة طلبا لإرسال مفتشين إلى كوريا الشمالية.

هذا وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية "فورا" من أجل استكمال نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بحلول يناير /كانون الثاني من عام 2021.

وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، عقدت في سنغافورة، 12 حزيران/يونيو الماضي، ويعتبر هذا أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

وعقدت في 27 نيسان/أبريل الماضي، قمة تاريخية جمعت زعيمي الكوريتين الشمالية كيم يونغ- أون، والجنوبية مون جيه إن، على الخط الفاصل من المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين.

وصدر عن هذه القمة بيان مشترك، أكد نية الزعيمين، السعي لنزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من 21 نيسان /أبريل، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة لذلك "لأنها استكملت التسلح النووي".

وبعد أن وضعت الحرب الكورية [1950-1953]، أوزارها بقيت كوريا الشمالية والولايات المتحدة رسميا في حالة حرب.