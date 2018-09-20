البحرية الأمريكية تبدي استعدادها مساعدة روسيا بعمليات البحث في مكان سقوط"ايل-20"

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، العثور على مكان سقوط الطائرة الروسية "إيل-20" على بعد 27 كم غرب بانياس في محافظة اللاذقية.
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "إيل- 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 14 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)