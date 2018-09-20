بومبيو ووزير دفاع الفليبين يناقشان الوضع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ناقشا مع وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا، الوضع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ناوريت في بيان: إن "وزير الخارجية بومبيو والوزير لورنزانا ناقشا التعاون بشأن التحديات الأمنية الإقليمية بما في ذلك عسكرة بحر الصين الجنوبي و التهديد الإرهابي، كما ناقشا الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية".

© REUTERS / POOL New بومبيو: مستعدون لبدء المباحثات مع كوريا الشمالية بشأن تغيير العلاقات الثنائية

وأضافت أن "وزير الخارجية بومبيو ، شدد على أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة دعمها الحازم لتحديث القوات المسلحة الفلبينية".

والجدير بالذكر أن هناك خلافات بين الصين وبعض دول المنطقة، ومنها اليابان وفيتنام والفلبين، حول الحدود البحرية ومناطق المسؤولية في بحري الصين الشرقي والجنوبي. وتؤكد الصين أن الفلبين وفيتنام تستفيدان من الدعم الأمريكي لهما لتصعيد الوضع في المنطقة. علماً بأن المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، حكمت يوم 12 تموز/ يوليو 2016، بأن الصين لا تملك أي أساس للادعاءات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي في حدود "النقطة التاسعة للخط الفاصل".

وردت الصين من جهتها على هذا القرار معتبرة إياه غير صالح وغير قابل للتنفيذ، وأنها لا تعترف به ولا تقبله.