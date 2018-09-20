الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج القمة الثالثة بين الكوريتين

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن"الالتزامات الواردة في البيان المشترك، تتضمن تدابير هامة لبناء الثقة العسكرية، فضلا عن التزام كوريا الشمالية بتفكيك البنية التحتية لاختبار محركات الصواريخ بحضور خبراء من دول أخرى".

© REUTERS / POOL New بومبيو: مستعدون لبدء المباحثات مع كوريا الشمالية بشأن تغيير العلاقات الثنائية

ودعا الأمين العام "المجتمع الدولي إلى دعم الأطراف المتفاوضة التي تسعى إلى تحقيق سلام مستدام وأمن ، فضلا عن نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل"، وفقا لدوجاريك.

وأضاف المتحدث، "كما جدد الأمين العام التزامه واستعداد منظومة الأمم المتحدة لتقديم مساعدة إضافية للطرفين بأي طريقة يعتبرنها مناسبة".

يذكر أن رئيس كوريا الجنوبية، وخلال زيارته إلى بيونغ يانغ التي تستغرق ثلاثة أيام سيجري مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية، يبحث من خلالها تحسين العلاقات بين الطرفين، ونزع السلاح النووي، وتطوير الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إضافة إلى تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وكان مون جي إن، قد أعلن قبل توجهه إلى بيونغ يانغ، أن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون ذات أهمية كبرى إذا استؤنف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الحالي بين الزعيمين الكوريين هو الثالث هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.