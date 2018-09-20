"فيسبوك" تعزز تصديها للأخبار الكاذبة من خلال التعاون مع شركات أمريكية محايدة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شركة فيسبوك، يوم أمس الأربعاء، أنها ستتعاون مع اثنتين من الشركات الأمريكية غير الربحية للحد من الانتشار العالمي للمعلومات المضللة التي قد تؤثر على الانتخابات، وأقرت أن مواقع الأخبار الكاذبة لا يزال يقرأها الملايين.

© REUTERS / Dado Ruvic فيسبوك تدافع عن حقوق الرجال

وقالت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي والتي تتعرض لضغوط التصدي للدعاية إنها ستعمل مع المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني اللذين تأسسا في الثمانينات وتمولهما الحكومة الأمريكية لتعزيز العمليات الديمقراطية.

والمعهدان ليس لهما أي صلة بالحزبين الأمريكيين الكبيرين اللذين يحملان نفس اسميهما.

ويأتي التعاون الذي كشف عنه المديرون التنفيذيون بالشركة خلال اتصال مع الصحفيين ضمن عدد كبير من التصريحات الصادرة عن فيسبوك بشأن نزاهة الانتخابات قبل انتخابات مهمة في البرازيل الشهر المقبل وفي الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الوقت الذي تجهز فيه الشركة "غرفة حرب" من أجل انتخابات البرازيل، قال المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك إنهم يختبرون مرونة الشبكة مع محاكاة محاولات التلاعب مثل الجهود التي تتم عشية الانتخابات ومنها تثبيط همة الناخبين بادعاءات كاذبة بشأن إجراءات الاقتراع.

ويتعلق تدريب آخر بكيفية تعامل الشركة مع عدد كبير من الصفحات التي تدار في دول أخرى والتي تروج فجأة لمواد تتعلق بالانتخابات الأمريكية.

وقال باحثون من جامعتي ستانفورد ونيويورك إن التحسينات التي أدخلتها فيسبوك ربما تكون مدفوعة بالتغييرات التي أجريت على الأشكال والصياغات بما في ذلك التأكيد المتزايد على منشورات العائلات والأصدقاء والحد من انتشار ما يسمى بالمحتوى الذي يهدف في الأساس إلى جذب الانتباه وتشجيع المتصفحين على استخدام رابط للدخول إلى صفحات معينة.