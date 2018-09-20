آبي يكمل مسيرته السياسية لفترة جديدة في اليابان

ومنافسه، كما كان الحال في الانتخابات السابقة قبل ست سنوات، شيغيرو إيسيبا، وهو سياسي ياباني بارز شغل منصب وزير الدفاع ووزير الزراعة ووزير التنمية الإقليمية.
لم يكن فوز آبي مفاجئا وفقا للاستطلاعات الأولية، فمن أصل 405 نائباً في مجلسي البرلمان من الحزب الحاكم، كان هناك أكثر من 330 عضوا مستعدين للتصويت لصالح آبي، ومن بين 405 صوتا من الأعضاء العاديين في الحزب، كان على آبي جمع 207 صوتا على الأقل.
رئيس الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية هو رئيس وزراء البلاد. وهكذا حافظ شينزو آبي على هذا المنصب بشكل تلقائي حتى الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجري بالتزامن مع انتخاب الرئيس الجديد للحزب، في عام 2021.
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