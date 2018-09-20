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09:06 20 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الملك سلمان

    بعد "الإعصار المدمر"... الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة عاجلة

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
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    بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأربعاء، رسالة عاجلة بعد الإعصار المدمر الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفيات وأضرار.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضحايا إعصار فلورنس الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفيات وأضرار".

    إعصار فلورنس في آيفون، ولاية نورث كارولينا (كارولينا الشمالية)، الولايات المتحدة 13سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Jason Cole photography in Avon, NC
    أمريكا... تعرف على حصيلة ضحايا "فلورنس"
    وقال الملك: "علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنه من وفيات وأضرار، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".

    كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضحايا الإعصار. وقال ولي العهد: "أود أن أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين جراء الإعصار الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية ولشعبكم الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا ألا تروا أي سوء".

    وارتفع عدد قتلى إعصار "فلورنس"، الذي ضرب بلهيفن في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة 14 سبتمبر / أيلول، إلى 32 شخصا، وفقا لقناة "سي بي إس" الأمريكية.

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