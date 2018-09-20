بعد لقائه الملك سلمان وولي العهد... عمران خان يخرج عن صمته ويتحدث عن "حرب اليمن" (فيديو)

خرج رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن صمته، مساء أمس الأربعاء، وتحدث للمرة الأولى عن "حرب اليمن"، والقوات الباكستانية المشاركة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد خان، في لقاء مع قناة "الإخبارية السعودية" الرسمية، أن "بلاده ستلعب دورا إيجابيا لإنهاء أزمة اليمن، إذا طلب منها ذلك، فضلا عن جهد أساسي لتقريب وجهات النظر بالشرق الأوسط المتصارع".

© AP Photo / ماذا لو تعرضت الأماكن المقدسة في السعودية لاعتداءات خارجية... رئيس الوزراء الباكستاني يرد

وأضاف: "ما نريد أن نفعله بشكل جدي هو ضمان السلام في الشرق الأوسط لأنه من المحبط أن تجد الصراعات في بين الدول الإسلامية". وتابع: "سنسعى إلى أن يحل السلام بالشرق الأوسط ونرغب أن نلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين دول العالم الإسلامي وسيكون هذا جهدنا الأساسي".

وأكد رئيس وزراء باكستان استعداد بلاده للعب دور في اليمن، قائلا: "بخصوص اليمن فإننا سنلعب دورا إيجابيا لإنهاء الأزمة إذا طلب منا ذلك"، دون تفاصيل أكثر حول ماهية الدور.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة أنصار الله، التي تسيطر على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.