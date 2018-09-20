ترامب يسمي غلطة أمريكا التاريخية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة أمريكية، اليوم الخميس، أن الحملة العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هي أكبر غلطة قامت بها الولايات المتحدة في تاريخها.

وقال الرئيس الأمريكي للقناة : "أكبر غلطة في تاريخ بلادنا (الولايات المتحدة) هو إرسال القوات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط بأمر من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش".

وتابع ترامب قائلا: "لا شك هناك غلطة أخرى قام بها الرئيس السابق باراك أوباما، فهي إعادة سحب القوات الأمريكية من تلك المنطقة".

واعتبر ترامب أن الكثير من الأرواح أزهقت في منطقة الشرق الأوسط، كذلك اتفقت الولايات المتحدة أكثر من 7 تريليونات دولار على الحملة العسكرية في تلك المنطقة الساخنة أي الشرق الأوسط.