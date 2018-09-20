قائد القوات الجوية الإسرائيلية يصل إلى موسكو حاملا بيانات تحطم الطائرة الروسية

يصل وفد الجيش الإسرائيلي، برئاسة قائد القوات الجوية إميكام نوركين إلى موسكو، اليوم الخميس 20 سبتمبر/أيلول، حاملا معه بيانات تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" بضربات من منظومة الدفاع السورية، أثناء غارة جوية إسرائيلية، حسبما أفادت إدارة الإعلام، التابعة للجيش الإسرائيلي.

وتنفي تل أبيب اتهامات وزارة الدفاع الروسية حول استخدام الطائرة الإسرائيلية "إف-16" الطائرة الروسية "إيل-20" كغطاء للاختباء من منظومة الدفاع السورية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov هل جلبت إسرائيل الدب إلى كرمها... ردود فعل الصحف الإسرائيلية على حادث الطائرة الروسية

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سيقدم قائد القوات الجوية والوفد المرافق له صورة الحدث من جميع جوانبه، بما في ذلك أهم نتائج التحقيق، الذي أجراه الجيش الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن الوفد الإسرائيلي سيقدم بيانات "حول محاولات إيران المستمرة لتهريب الأسلحة الاستراتيجية إلى "حزب الله" وتعزيز الوجود العسكري في سوريا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر.