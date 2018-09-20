قائد القوات الجوية الإسرائيلية يصل إلى موسكو حاملا بيانات تحطم الطائرة الروسية

وتنفي تل أبيب اتهامات وزارة الدفاع الروسية حول استخدام الطائرة الإسرائيلية "إف-16" الطائرة الروسية "إيل-20" كغطاء للاختباء من منظومة الدفاع السورية.
وأشار البيان إلى أن الوفد الإسرائيلي سيقدم بيانات "حول محاولات إيران المستمرة لتهريب الأسلحة الاستراتيجية إلى "حزب الله" وتعزيز الوجود العسكري في سوريا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.
كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر.
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