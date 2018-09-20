مقتل 4 أشخاص على الأقل في انهيار أرضي بالفلبين

قتل 4 أشخاص على الأقل في انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة بجزيرة سيبو وسط الفلبين، اليوم الخميس، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشار 4 آخرين على قيد الحياة.

© REUTERS / Mandatory credit Kyodo الفلبين تعلن حصيلة قتلى "مانكوت"

القاهرة- سبوتنيك . وقال المسؤول بشرطة المنطقة ديبولد سيناس إن "الانهيار دفن ما بين 20 إلى 24 منزلا وحوصر جميع من في الداخل"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

فيما قال عضو مجلس المدينة كارميلينو كروز إن "فرق الإنقاذ تبحث عما بين 50 و80 شخصا".

وتسببت أمطار غزيرة مصاحبة للإعصار مانكوت، في مطلع الأسبوع، في وقوع أكثر من مئة انهيار أرضي معظمها في منطقة كورديلييرا الجبلية بجزيرة لوزون. وقالت الشرطة اليوم الخميس إن عدد القتلى على مستوى البلاد جراء العاصفة بلغ 88 قتيلا معظمهم فقدوا أرواحهم في انهيارات أرضية.