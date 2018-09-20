هدية من 2 طن يقدمها كيم إلى الرئيس الكوري الجنوبي

أعلن المتحدث باسم رئاسة كوريا الجنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي تلقى هدية قيمة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، وهي كناية عن 2 طن من الفطر الكوري (ماتسوتاكي). وجاءت الهدية تقديرا للقاء بين الجانبين.

© Sputnik . Iliya Pitalev كيم جونغ أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ (فيديو)

وقال المتحدث الرسمي: "هذه الهدية القيمة سيتم إرسالها للأسر المشتتة بين الكوريتين خصوصا للعائلات التي لم يكن لديها الفرصة بعد للقاء أقربائهم من الجانب الآخر".

وأضاف: "لقد اخترنا حوالي 4000 شخص ولهؤلاء صفات محددة وسيتم تسليم كل شخص حوالي 500 غرام من الفطر في الخريف المقبل".

وختم قائلا: "لقد وصلت الهدية إلى كوريا الجنوبية صباحا وسيتم بدء الإجراءات فورا".

من الجدير بالذكر أن الاجتماع الحالي بين الزعيمين الكوريين هو الثالث هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية الواسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.