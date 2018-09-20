مروحة طائرة تقتل بحارا أمريكيا على متن حاملة الطائرات

أعلنت وكالة "Navy Times" الأمريكية، اليوم الخميس، أن بحارا أمريكيا تابعا للبحرية الأمريكية قتل خلال خدمته على متن حاملة الطائرات الأمريكية، وذلك بعد خطأ منه أدى إلى مقتله على الفور.