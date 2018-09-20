الرئيس الفرنسي يعلن إجراءات جديدة بشأن ضحايا الإرهاب

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن ماكرون عن الإجراءات الجديدة خلال حفل لإحياء ذكرى الضحايا يقام سنويا.

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وقال ماكرون إن فرنسا ستزيد الدعم الذي تقدمه للضحايا، وتقيم متحفا خاصا لهم، كما ستحدد تاريخا لإحياء ذكراهم على المستوى الوطني.

وأضاف أن ضحايا الإرهاب سيمنحون أوسمة من الدولة اعترافا بتضحياتهم، وهي الأوسمة التي كانت فرنسا تمنحها لضحايا الإرهاب، قبل أن تتوقف في عام 2006.

ووعد ماكرون بأن الفرنسيين ضحايا الإرهاب في الخارج سيحصلون على دعم أكبر، خاصة فيما يخص نفقات سفرهم لحضور المحاكمات في قضاياهم.

وقتل أكثر من 250 شخصا في فرنسا وأُصيب مئات آخرون، في سلسلة من الهجمات الإرهابية منذ يناير/كانون الثاني لعام 2015.