نتنياهو: تقاربنا مع العرب سيجلب التطبيع والسلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن التقارب مع الدول العربية المعتدلة يقودنا إلى التطبيع والسلام.

صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، أن لدى إسرائيل علاقات قوية بالعالم العربي المعتدل، وهي علاقات تشهد تحولا، غير مسبوق، ومنها دول رئيسة تدرك أكثر فأكثر ما هي قيمة العلاقات مع إسرائيل.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال المراسم الرسمية التي أقيمت بجبل هرتسل في القدس، إحياء لذكرى حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وأكد خلالها أن التقارب التدريجي مع الدول العربية المعتدلة سيثمر ثمارا ملموسة من التطبيع، ولاحقا السلام، أيضا.

قلت اليوم في المراسم الرسمية التي أٌقيمت في جبل هرتصل بأورشليم إحياءً لذكرى شهداء حرب يوم الغفران 1973:



علينا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل تجنب الحرب ولكن إن فرضت الحرب علينا, سنتحرك بكل قوتنا ضد أولئك الذين يريدون القضاء علينا. pic.twitter.com/yS4e4cX04T — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 20, 2018

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على بذل بلاده لكل جهد ممكن، من أجل تجنب الحرب، مدعيا إنه إذا فرضت الحرب على إسرائيل، سيتحرك بكل قواته ضد من يريد القضاء على بلاده.

وقال نتنياهو:

علينا تعزيز قواتنا في الدفاع وفي الردع وفي الهجوم، سنواصل الضمان أن فتيل حياتنا لن يقطع أبدا.