رئيس الوزراء البولندي: قمة الاتحاد الأوروبي أكدت رفضها للنقل القسري للاجئين

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، بأن القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي أكدت رفضها للنقل القسري للاجئين، وهذا حل جيد للغاية.

وارسو — سبوتنيك. وقال مورافيتسكي للصحفيين، عقب القمة التي عقدت في سالزبورغ: "هذه قرارات جيدة بالنسبة لبولندا، وهي تكمن في أن استقبال أي لاجئ سيتم تنفيذه على أساس طوعي"، وأضاف "لن يجبروا بولندا على أية مخططات تتعلق باستقبال اللاجئين".

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وفي الوقت نفسه أصر مورافيتسكي على ألا تنسب الدول الأخرى لنفسها اتخاذ قرارات بشأن اللاجئين. وقال بهذا الصدد: "هذا موقف بولندا الثابت، الذي التزمنا به مع بلدان أخرى في مجموعة فيزيغراد، مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا لأنه قد يكتشف قريبا أن للنجاح آباء عدة وسيحاول الآخرون الاستفادة من هذه القرارات".

وأقرت قمة سالزبورغ بأن الهجرة الثانوية داخل الاتحاد الأوروبي تشكل مخاطر على تنظيم منطقة "شنغن"، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير لمواجهة مثل هذه التحركات للمهاجرين داخل الحدود الأوروبية.