نتنياهو يرد على نصر الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه في حال تعدى "حزب الله" اللبناني علينا سيتلقى ضربة ساحقة لا يستطيع تصورها.

صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، إنه استمع للتصريحات النارية التي أطلقها حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، ويرى أنه على نصر الله التفكير عشرين مرة قبل التعدي على بلاده.

وقال نتنياهو: استمعت للتصريحات النارية التي أتت من جهة حزب الله. إنها أتت من شخص قال بعد 2006 إنه لو كان يعلم ماذا سيكون الرد الإسرائيلي على خطف جنودنا الثلاثة، لكان فكر مرتين، إذا من الجدير القيام بذلك.

رئيس الوزراء نتنياهو: إستمعت للتصريحات النارية التي أتت من جهة حزب الله. إنها أتت من شخص قال بعد 2006 إنه لو كان يعلم ماذا سيكون الرد الإسرائيلي على خطف جنودنا الثلاثة لكان يفكر مرتين إذا من الجدير القيام بذلك. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 20, 2018

وأضاف: أقترح عليه اليوم بأن يفكر ليس مرتين، بل عشرين مرة، لأنه لو اعتدى علينا إنه سيتلقى ضربة ساحقة لا يستطيع تصورها حتى.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال المراسم الرسمية التي أقيمت بجبل هرتسل في القدس، إحياء لذكرى حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وكان نصر الله قد قال، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي الذي كان يهدد باجتياح بيروت، لم يعد موجودا. وتابع في خطاب بمناسبة عاشوراء، بثته قناة "المنار" اللبنانية: "إذا ما فرضت إسرائيل حربا على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه".