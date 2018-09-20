"وادا" تقيم عاليا مجهود روسيا في مجال مكافحة المخدرات

أعلن وزير الرياضة الروسي، بافل كولوبكوف، اليوم الخميس، أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قيمت عاليا هذا المجهود الضخم الذي بذلته روسيا في مجال إصلاح النظام الوطني لمكافحة المنشطات.

موسكو — سبوتنيك . وقال كولوبكوف في تعقيب علي قرار " وادا " من المكتب الإعلامي لوزارة الرياضة، في تصريح حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "حظي المجهود الضخم الذي بذلته روسيا في مجال إصلاح النظام الوطني لمكافحة المنشطات بتقييم عال من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" التي قررت الاعتراف بالوكالة الوطنية الروسية لمكافحة المنشطات بصفتها هيئة تستجيب للقوانين الخاصة بالوكالة العالمية".

يذكر أن اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) كانت قد قررت في وقت سابق من اليوم الخميس، إعادة منح الوكالة الوطنية الروسية لمكافحة المنشطات كامل حقوقها. وصوت لصالح هذا القرار 9 أعضاء هذه اللجنة من مجموع 12 عضوا.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن لجنة تحقيق مستقلة تابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، اتهمت روسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بانتهاك قواعد الوكالة الخاصة بالمنشطات، وأوصت الاتحاد الدولي لألعاب القوى بإبعاد الرياضيين الروس عن المباريات التي ينظمها الاتحاد الدولي، بما في ذلك وعن مباريات ألعاب القوى خلال الألعاب الأولمبية عام 2016. وبالإضافة إلى إيقاف الرياضيين الروس، تم تعليق عمل مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، بعد إصدار قرار بأن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، لا تتجاوب مع معايير الوكالة الدولية. وتم سحب الاعتماد من مختبر موسكو فيما بعد.