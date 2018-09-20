تعرف على سبب تغريم تركيا لـ"غوغل" 15 مليون دولار

بدأت مشاكل شركة "غوغل" في تركيا، يوم 6 نيسان/ أبريل عام 2015 ، عندما منحتها السلطات القضائية التركية أربع ساعات لسحب الوصول المفتوح إلى عدد من المواد التي تنتهك التشريعات المحلية. كما تم إصدار أحكام قضائية مماثلة تجاه شبكتي التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك".
وفي سياق منفرد، أعلنت المفوضية الأوروبية، في تموز/ يوليو الماضي، عن تغريم شركة "غوغل" بغرامة قياسية قدرها 4.34 مليار يورو، بسبب "انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار" و"القيود غير القانونية" لمصنعي أجهزة أندرويد ومشغلي الهواتف المحمولة.
والجدير بالذكر أن "غوغل" شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق "جي ميل". واختير اسم غوغل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الإنترنت.
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