تعرف على سبب تغريم تركيا لـ"غوغل" 15 مليون دولار

قررت لجنة مكافحة الاحتكار في تركيا، اليوم الخميس، تغريم شركة "غوغل" بمبلغ 93 مليون ليرة تركية (نحو 15 مليون دولار) لانتهاكها قانون المنافسة في مجال مبيعات البرمجيات للأجهزة النقالة.

أنقرة — سبوتنيك . وجاء في بيان اللجنة "تم اتخاذ قرار بتغريم شركات غوغل، غوغل إنترنشنل وغوغل ريكلام جيليك بمبلغ 93 مليون ليرة تركية (نحو 15 مليون دولار) بسبب مخالفاتها لقانون المنافسة عند مبيعات البرمجيات للأجهزة المحمولة".

© REUTERS / Brian Snyder روسيا تناقش نشاط غوغل

وأضاف البيان "ينبغي على هذه الشركات أن تقوم في غضون ستة أشهر بإزالة الانتهاكات واستعادة المنافسة الفعالة في السوق".

بدأت مشاكل شركة "غوغل" في تركيا، يوم 6 نيسان/ أبريل عام 2015 ، عندما منحتها السلطات القضائية التركية أربع ساعات لسحب الوصول المفتوح إلى عدد من المواد التي تنتهك التشريعات المحلية. كما تم إصدار أحكام قضائية مماثلة تجاه شبكتي التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك".

وفي سياق منفرد، أعلنت المفوضية الأوروبية، في تموز/ يوليو الماضي، عن تغريم شركة "غوغل" بغرامة قياسية قدرها 4.34 مليار يورو، بسبب "انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار" و"القيود غير القانونية" لمصنعي أجهزة أندرويد ومشغلي الهواتف المحمولة.

والجدير بالذكر أن "غوغل" شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق "جي ميل". واختير اسم غوغل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الإنترنت.