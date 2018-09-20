تخوفا من تهديدات إيرانية... إسرائيل تحصن منشآتها النووية

قال رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، زئيف سنير، إن إسرائيل استحدثت تحصينا لحماية منشآتها النووية والدفاع عنها، تخوفا من أية تهديدات إيرانية.

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم، الخميس، أن زئيف سنير، رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، أكد أن بلاده عملت على تحصين منشآتها النووية في صحراء النقب، تخوفا من التهديدات الإيرانية المتواصلة.

© AP Photo / Sebastian Scheiner نتنياهو: هناك أهمية كبيرة للتنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا في سوريا

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن سنير قد صرح بذلك، خلال المؤتمر العام الـ 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة النمساوية، فيينا، وأوضح خلاله أن بلاده تتخوف من التهديدات الإيرانية.

وأضاف سنير بأن "هذه التهديدات الشنيعة تلزم إسرائيل باستمرار حماية هذه المنشآت، وهذه المنشآت يتم تحديثها والحفاظ عليها بشكل ثابت، وفقا لتعليمات وأوامر الأمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمواجهة أي هجوم".