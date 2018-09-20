أول رد من الجيش الإسرائيلي على تهديدات نصر الله

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن "عشرات السنوات ولغة تهديد نصرالله لا تتغيّر، يخطب من وراء شاشة كبيرة ويصرخ بصوت عالٍ، سندمّر، سنضرب، سنهزِم. يصرخ أمام جمهوره — لدينا ولدينا. ولكن في النهاية… يبقى في السرداب مع أكاذيبه. نعم، في السرداب أو أي اسم آخر تريد إطلاقه على مكان اختبائك".

عشرات السنوات ولغة تهديد #نصرالله لا تتغيّر. يخطب من وراء شاشة كبيرة ويصرخ بصوت عالٍ —سندمّر، سنضرب،سنهزِم. يصرخ أمام جمهوره —لدينا ولدينا. ولكن في النهاية..يبقى في السرداب مع أكاذيبه. نعم، في السرداب أو اي اسم آخر تريد إطلاقه على مكان اختبائك#وين_متخبّي #عاشوراء #العاشر_من_محرم pic.twitter.com/gw4Ga3MLnb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وكان نصر الله قد قال، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي الذي كان يهدد باجتياح بيروت، لم يعد موجودا. وتابع في خطاب بمناسبة عاشوراء، بثته قناة "المنار" اللبنانية: "إذا ما فرضت إسرائيل حربا على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه".

ومضى نصر الله: "الإسرائيليون يعرفون أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تحسم معركة والعنصر البشري بات مهما جدا، وإسرائيل إذا قررت فرض حرب على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه".

واستطرد: "نقاط ضعف العدو الصهيوني أصبحت كثيرة، وهو يعلم أن لدينا نقاط قوة كثيرة نمتلكها".