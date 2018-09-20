توقعات بتفاقم الفيضانات بعد إعصار "فلورنس"

توقع خبراء الأرصاد الأمريكيون تفاقم الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب المياه في الأنهار في ولايتي ساوث ونورث كارولاينا، اليوم الخميس، وعلى مدى اليومين المقبلين مع استمرار آثار الإعصار "فلورنس" الذي أودى بحياة 36 شخصا في ثلاث ولايات.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إن عشرين مقياسا للفيضانات أظهرت الوصول لمستويات الفيضان في نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وفرجينيا مع توقعات بارتفاع مناسيب المياه في قنوات مائية كبرى حتى مطلع الأسبوع المقبل لتصل إلى ذروتها. وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / Jason Cole photography in Avon, NC أمريكا... تعرف على حصيلة ضحايا "فلورنس"

وقال روي كوبر حاكم نورث كارولاينا "على القاطنين في أماكن معرضة للفيضان أو قرب قنوات مائية توخي الحذر واليقظة مع وصول مناسيب المياه في الأنهار لذروتها في الأيام المقبلة… كونوا حذرين وحافظوا على سلامتكم".

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكان ولاية ساوث كارولاينا أثناء جولة تفقدية، أمس الأربعاء، من حدوث مزيد من الفيضانات.

وقال ترامب "الآن يبدو الوضع جيدا لكن الحقيقة أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة".

وأودى إعصار "فلورنس" بحياة 36 شخصا بينهم 27 في نورث كارولاينا وثمانية في ساوث كارولاينا وشخص واحد في فيرجينيا.

وقال مسؤولون محليون إن القوارب وطائرات الهليكوبتر أنقذت نحو 2600 شخص في نورث كارولاينا وحدها منذ وصل الإعصار لليابسة في حين بقي عشرة آلاف شخص في الملاجئ الموقتة.

وذكرت شركات المرافق أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 121 ألف عميل في أنحاء الولاية فيما تضرر أكثر من 2.1 مليون عميل في أنحاء جنوب شرقي الولايات المتحدة بسبب العاصفة.