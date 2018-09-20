قائد سلاح الجو الإسرائيلي يسلم روسيا معلومات حول حادث "إيل - 20"

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قائد سلاح الجو، عميكام نوركين، سلم روسيا معلومات حول حادث الطائرة الروسية التي تحطمت قبالة سواحل سوريا خلال لقاء مع العسكريين الروس في موسكو.

© Sputnik . Alexander Tarasenkov الخارجية الروسية: الطيارون الإسرائيليون تصرفوا بدون مهنية في حادث تحطم "إيل-20" . وجاء في بيان الجيش: "وفد جيش الدفاع الإسرائيلي يترأسه قائد سلاح الجو، عميكام نوركين، عقد عدة لقاءات مع قائد سلاح الجو الروسي ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وخلال اللقاء قدم الضباط الإسرائيليون معلومات حول الحادث للجانب الروسي…".

وأشار البيان إلى أن اللقاء "عقد في جو مواتي، وجرى حوار منفتح حول مسائل مختلفة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرة إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهدافا بالقرب من اللاذقية، يوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.