غوتيريش: التعددية معرضة للخطر ويجب أن نحافظ عليها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن سياسات ترامب تشكل تهديدا للتعددية.

© Sputnik . Sergey Pyatakov لافروف يبحث مع غوتيريش أزمة "التعددية" في الدبلوماسية العالمية

القاهرة — سبوتنيك . وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في نيويورك، " التعددية معرضة للخطر ويجب أن نحافظ عليها"، ردا على سؤال حول رأيه في سلوك ترامب.

وحول الاتفاق النووي الإيراني، قال غوتيريش خلال المؤتمر: "لا نزال نعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة على الطريق الصحيح، ولا نريد أن نرى سباقا للتسلح النووي في المنطقة".

واتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإدارة الأمريكية، سابقا، بتهديد مبدأ تعددية الأقطاب في العالم، مشددا على أن الحوار مع واشنطن ضروري.

وشدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، أن الأسطول الروسي ينجح في حل مسائل الدفاع مشيراً إلى أن الأسطول يلعب دورا هاما في توفير التعددية الاستراتيجية.