أمريكا توسع العقوبات ضد روسيا

وقال المسؤول "وقع الرئيس الأمريكي، اليوم، أمراً تنفيذياً جديداً يجيز لوزارة الخارجية تطبيق بعض العقوبات. واتخذ وزيرة الخارجية الأمريكية إجرائين: أولا أضاف 33 شخصاً إلى قائمة الفئات الخاصة للمواطنين والأشخاص المحظورين الذين يعملون نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسية".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يوقع مرسوما بإدخال العقوبات الجديدة على روسيا حيز التنفيذ

وأوضح ممثل الإدارة الأمريكية أن هذا لا يعني فرض عقوبات مباشرة ضد هؤلاء الأشخاص، لكن هذا يفرض قيودًا على التفاعل معهم.

وينص القانون أيضا على أن رئيس الدولة سيكون قادرا على فرض عقوبات على الأشخاص، الذين يستثمرون 5 ملايين دولار في السنة أو مليون دولار لمرة واحدة، في بناء خطوط أنابيب التصدير الروسية. وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن فرض جزاءات لتوفير الخدمات والتكنولوجيات وتوفير دعم المعلومات لبناء وتحديث خطوط أنابيب التصدير الروسية، بما في ذلك تلك التي تعمل الآن. في الوقت نفسه ، يحدد القانون بشكل منفصل أن الولايات المتحدة ستستمر في معارضة مشروع التيار الشمالي 2.