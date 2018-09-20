إيران تطور تكنولوجيا جديدة للنانو

تمكن الباحثون الإيرانيون، من إنتاج ذرات نانو ذات ميزة مضادة للبكتيريا من خلال استخدام الأعشاب الطبية المحلية في إنتاجها.

وأفادت وكالة أنباء فارس، اليوم الخميس، بأن باحثي جامعة طهران وبالتعاون مع باحثي مركز أبحاث إيران للبيوتكنولوجيا الزراعية، تمكنوا من إنتاج ذرات نانو الفضة من خلال استخدام أعشاب "فرولا" الطبية.



© AP Photo / Susan Walsh انتصار جديد لترامب على إيران عبر شركة ألمانية

وتعتبر هذه العشبة الطبية من الأعشاب الطبية المحلية في إيران، ويمكن العثور عليها بكثرة في المناطق الباردة.

ذرات نانو الفضة تعتبر واحدة من أكثر ذرات النانو استخداما في المجال الطبي، وذلك بسبب ميزتها المضادة للبكتيريا، حيث تستخدم بكثرة في إنتاج المواد المعقمة.

وتمتاز عشبة "فرولا" الطبية بأنها مصدرا طبيعيا غنيا بالتركيبات الحيوية الناشطة، والتي يمكن استخدامها كمضادات بيئة ونباتية للأكسدة، ولتبديل أيونات الفضة إلى نانو ذرات الفضة، وفي هذا المشروع ونظرا لاستخدام مصدر طبيعي كمادة اولية، فقد انخفضت الكلفة النهائية بشكل ملفت مقارنة بطرق التصنيع الكيميائية، كما ن ذرات النانو المصنعة في هذه الطريقة تتمتع بجودة أعلى من حيث الحجم والشكل ونسبة النقاء، فضلا عن انخفاض تأثيرها السام.