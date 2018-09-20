ترامب اقترح بناء جدار بطول الصحراء الكبرى لقطع الطريق أمام المهاجرين

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإسباني، في اجتماع هذا الأسبوع، بحسب شريط مصور نشرته وسائل إعلام إسبانية، أن "إغلاق المرافئ ليس حلا، ولا بناء جدار على طول الصحراء الكبرى، مثلما اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عليّ أخيرا".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يجري قادة أوروبا مباحثات في سالزبورغ في النمسا، تتناول كيفية التعاطي مع أزمة الهجرة واللاجئين.
وباتت إسبانيا في صلب هذه الأزمة، بعدما تحولت البوابة الأولى لدخول المهاجرين الوافدين لأوروبا، بحرا أو برا من أفريقيا.
ويعبر غالبية هؤلاء المهاجرين الصحراء للوصول إلى المغرب، ومنه لإسبانيا عبر البحر المتوسط، في رحلات محفوفة بالمخاطر، أو عبر تسلق الأسلاك الشائكة المرتفعة لدخول جيبي، سبتة ومليلية، الإسبانيين، في شمال المغرب.
واقترح ترامب تشييد جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية الممتدة على طول 3,200 كلم، ما سيكلف نحو 20 مليار دولار، بحسب بعض التقديرات.
وتمتد الصحراء الكبرى عبر شمال أفريقيا برمتها من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الاطلسي غربا، بطول نحو خمسة آلاف كلم.
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