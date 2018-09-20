ترامب اقترح بناء جدار بطول الصحراء الكبرى لقطع الطريق أمام المهاجرين

كشف وزير الخارجية الإسباني النقاب عن اقتراح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقضي ببناء جدار بطول حدود الصحراء الكبرى؛ للحد من الهجرة غير الشرعية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإسباني، في اجتماع هذا الأسبوع، بحسب شريط مصور نشرته وسائل إعلام إسبانية، أن "إغلاق المرافئ ليس حلا، ولا بناء جدار على طول الصحراء الكبرى، مثلما اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عليّ أخيرا".

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