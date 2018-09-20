الأول من نوعه منذ سنوات...لقاء مرتقب بين وزيري خارجية الهند وباكستان

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، يأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعد أن دعا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، نظيره الهندي، ناريندرا مودي، إلى استئناف المحادثات بين البلدين النوويين.

وتعد اللقاءات عالية المستوى بين البلدين الخصمين، نادرة، ووصف الإعلام الهندي اللقاء المرتقب بأنه "الأول من نوعه منذ نحو ثلاث سنوات".وتتهم الهند باكستان بتسليح الجماعات المتمردة في كشمير، وأيضا تمويل الهجمات الدامية عام 2008، في مومباي.وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، رافيش كومار، للصحافيين في نيودلهي، إن اللقاء بين الوزيرة، سوشما سواراج، ووزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لا يمثل تحولا في علاقات نيودلهي مع إسلام أباد.وأضاف "هذا لا يؤشر إلى أي تغيير في سياساتنا حول الإرهاب عبر الحدود".ويأتي الإعلان عن اللقاء، في الوقت الذي تأزمت فيه العلاقات المشحونة، أساسا، بين الهند وباكستان مجددا هذا الأسبوع.