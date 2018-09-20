ظريف: أمريكا انتهكت المعاهدات التي وقعتها وتواجه ملفين في المحكمة الدولية

أكد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن أمريكا انتهكت حتى المعاهدات التي وقعتها، ولذلك فهي تواجه ملفين في المحكمة الدولية.

وبحسب وكالة أنباء فارس، ردا على تصريح مسؤول أمريكي كبير بشأن الاتفاق النووي، كتب محمد جواد ظريف في تغريدة له على "تويتر": "إن أمريكا انتهكت هذه المعاهدات سابقا، ولذلك هي تواجه ملفين مفتوحين في المحكمة الدولية".

وكان براين هوك، رئيس فريق العمل الخاص بإيران في الإدارة الأمريكية، اعتبر في كلمة ألقاها في مؤسسة "هودسن" المحافظة، الاتفاق النووي بأنه اتفاق فردي بين الحكومة الإيرانية وباراك أوباما (الرئيس الأمريكي السابق)، وقال: "إن واشنطن الآن بصدد عقد معاهدة مع إيران لتقييد البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني بشكل متزامن، وتتم المصادقة عليها في مجلس الشيوخ".

US calls JCPOA "a personal agreement between two governments", claiming it “seeks a treaty”. Wrong. It’s an int'l accord enshrined in a UN SC res. Plus, US has violated its treaty obligations too & faces 2 suits at ICJ. Apparently, US only mocks calls for peace. #HaveYouNoShame pic.twitter.com/dao77TUnIb — Javad Zarif (@JZarif) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وكتب ظريف: "إن الولايات المتحدة وصفت الاتفاق النووي بأنه اتفاق فردي بين حكومتين، وادعت أنها بصدد عقد معاهدة جديدة…هذا غير صحيح…فهذا الاتفاق اتفاق دولي حظي بتأييد قرار صادر من مجلس الأمن الدولي. وفضلا عن ذلك، فإن الولايات المتحدة انتهكت المعاهدات التي أبرمتها، ولذلك فإنها تواجه ملفين في المحكمة الدولية".

وأرفق وزير الخارجية الإيراني، تغريدته بمقطع عن التعامل القاسي لمسؤولي هودسن مع احتجاج الناشطة الأمريكية المؤيدة للسلام، ميدي بنجامين، على تصريحات هوك، وكتب: يبدو أن الولايات المتحدة إنما تستهزئ بالدعوات للسلام، ألا تخجلون؟".

وكانت ناشطة أمريكية ترتدي قميصا كتب عليه "السلام مع إيران" اعتلت المنصة بعد كلمة لبراين هوك، وتكلمت لدقائق احتجاجا على تصريحات هوك واتهمته بأنه يحاول إثارة حرب ضد إيران وفبركة ملفات ضدها كما فعلت أمريكا مع العراق…وقام مسؤولو الأمن بسحبها بالقوة من المنصة…وقامت مؤسسة هودسن بعد ذلك بحذف هذا المقطع من موقعها.