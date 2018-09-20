ماكرون: الاتحاد الأوروبي في خطر

وبحسب وكالة "الأناضول"؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون في مدينة سالزبورغ النمساوية، عقب اجتماع، غير رسمي، لقادة الاتحاد الأوروبي.
وحول قرار بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعلن ماكرون رفضه للاقتراحات، التي قدمتها المملكة المتحدة في هذا الخصوص.
وشدد على أنه "لا يمكننا أبدا القبول باتفاق يضر بالاتحاد الأوروبي، وبوحدة الاتحاد".
ولفت ماكرون إلى أن شمال وجنوب أوروبا واجهت خلال الـ 10 أعوام الأخيرة، أزمات مالية كبيرة، مشيرا إلى أنه وقع خلاف، في الأعوام الخمسة الأخيرة، بين الشرق والغرب فيما يخص المهاجرين.
واعتبر أن إيطاليا لا تظهر تضامنا فيما يخص المهاجرين، في الأعوام الأخيرة، وأنه بسبب ذلك، فإن طلبات اللجوء تقدم لفرنسا وألمانيا.
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