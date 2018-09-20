ليبرمان: تسريبات "الكابينيت" ضربة للأمن الإسرائيلي

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن تسريبات اجتماعات "الكابينت" ضربة للأمن القومي الإسرائيلي.

ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، طالب بالتحقيق في تسريبات اجتماعات المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".

© REUTERS / RONEN ZVULUN ليبرمان يفجر مفاجأة بشأن إسقاط الطائرة الروسية في سوريا

وأفادت القناة العبرية بأن ليبرمان طالب بإشراك جهاز الأمن الداخلي " الشاباك " في التحقيقات من أجل منع التسريبات، وذلك على خلفية تسريب سابق لرئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن ليبرمان شدد على ضرورة منع تسريبات الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت"، معتبرا أن أي تسريبات خارجة من اجتماعات تلك الحكومة تهدد وتعصف بالأمن القومي لبلاده.

وأشارت القناة إلى أن الجنرال آيزنكوت قد سبق وتوقع بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) سيطرح خطابا ناريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الجاري، وهو الخطاب الذي من الممكن أن يشعل فتيل انتفاضة فلسطينية جديدة.