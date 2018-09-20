ليبرمان: تسريبات "الكابينيت" ضربة للأمن الإسرائيلي

ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، طالب بالتحقيق في تسريبات اجتماعات المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن ليبرمان شدد على ضرورة منع تسريبات الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت"، معتبرا أن أي تسريبات خارجة من اجتماعات تلك الحكومة تهدد وتعصف بالأمن القومي لبلاده.
وأشارت القناة إلى أن الجنرال آيزنكوت قد سبق وتوقع بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) سيطرح خطابا ناريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الجاري، وهو الخطاب الذي من الممكن أن يشعل فتيل انتفاضة فلسطينية جديدة.
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