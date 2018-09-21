البيت الأبيض يكشف عن استراتيجية جديدة للأمن الإلكتروني

حذر البيت الأبيض أمس الخميس المتسللين الإلكترونيين الأجانب من أنه سيزيد من إجراءاته الهجومية في إطار استراتيجية وطنية جديدة للأمن الإلكتروني.

وتأتي الخطة قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس التي تجرى في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني إذ يتوقع مسؤولو المخابرات الأمريكيون مواجهة وابل من الهجمات الرقمية، بحسب رويترز.

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وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للصحفيين إن الاستراتيجية ستعطي للوكالات الاتحادية إرشادات جديدة عن كيفية حماية نفسها وحماية البيانات الخاصة للأمريكيين.

وأضاف "لقد أجزنا تنفيذ عمليات إلكترونية هجومية من خلال عملية تنسيق وردت في أمر رئاسي جديد… من مصلحتنا القومية أن نفعل ذلك ليس لأننا نرغب في المزيد من العمليات الهجومية في الفضاء الإلكتروني بل لتشكيل أساس الردع الذي سيوضح لأعدائنا أن كلفة ضلوعهم في عمليات ضدنا أعلى مما يقتضي عليهم تحمله".

وقال بولتون إن الاستراتيجية تأثرت بشدة بوثيقة أخرى متعلقة بالأمن القومي أصدرها البيت الأبيض في ديسمبر/ كانون الأول تعتمد على أربع "ركائز" وهي حماية الوطن وتعزيز الرفاهة الأمريكية وتوسيع نطاق النفوذ الأمريكي وتحقيق "السلام عبر القوة".