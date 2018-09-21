ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 22 شخصا

أعلنت السلطات المحلية، أن عدد الوفيات نتيجة للانهيار الأرضي في إقليم سيبو بالفلبين ارتفع إلى 22 شخصا، وفقا لوكالة "شينخوا".

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم حكومة مدينة ناغا، غاري كابوتاج، اليوم الجمعة، "ما زلنا نأمل في أن يُنقذ الكثير من سكان القرية اليوم".

© REUTERS / Mandatory credit Kyodo الفلبين تعلن حصيلة قتلى "مانكوت"

وبحسب الوكالة، تمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ تسعة أشخاص.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الشرطة المحلية رودريك غونزاليس، بأن سبب الانهيار الأرضي كانت الأمطار الغزيرة. وغطت الانهيارات الأرضية عشرات المنازل، وأن عشرات الأشخاص أصبحوا تحت الأنقاض.

ووقع الحادث في مدينة ناغا. وكان قد تم الإبلاغ، في وقت سابق، عن 10 قتلى و8 جرحى. وجرى توثيق 64 شخصا آخرين في عداد المفقودين، وتعمل فرق رجال الإنقاذ في مكان الحادث.