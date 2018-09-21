غوتيريش يحث ميانمار على الإفراج عن اثنين من صحفيي "رويترز"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس حكومة ميانمار لإصدار عفو عن اثنين من صحفيي رويترز مسجونين لديها والإفراج عنهما في أسرع وقت ممكن.

وقال غوتيريس للصحفيين في الأمم المتحدة ردا على سؤال عن تصريحات أدلت بها في الآونة الأخيرة زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي "ليس من المقبول أن يكون لديك صحفيين من رويترز مسجونان بسبب ما كانا يقومان به".

© REUTERS / Soe Zeya Tun زعيمة ميانمار تقول إن بوسع صحفيي "رويترز" الطعن على الحكم بسجنهما

وتابع قائلا "الأمر راسخ في قناعتي وهو أن هذا لا يجب أن يحدث… وأتمنى أن تتمكن الحكومة من إصدار عفو والإفراج عنهما في أسرع وقت ممكن".

وأدين الصحفيان وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) بانتهاك قانون الأسرار الرسمية وصدر حكم بإدانتهما في الثالث من سبتمبر أيلول في قضية اعتبرت اختبارا للحريات الديمقراطية في ميانمار.

وقال الصحفيان اللذان دفعا ببراءتهما إن الشرطة سلمتهما أوراقا مطوية قبيل اعتقالهما في ديسمبر/كانون الأول وأدلى شاهد من الشرطة في المحكمة بشهادة مفادها أنهما تم الإيقاع بهما.

وكان الصحفيان يسعيان للحصول على معلومات عن مقتل عشرة من المسلمين الروهينغا على أيدي قوات الأمن وبوذيين محليين أثناء حملة شنها الجيش ردا على هجمات شنها مسلحون في أغسطس/ آب من العام الماضي.

وقالت سو كي في منتدى في هانوي الأسبوع الماضي إن:

القضية لا علاقة لها بحرية التعبير وإن الصحفيين سجنا بسبب انتهاكهما لقانون الأسرار الرسمية ولم يسجنا بسبب أنهما صحفيان.

وفر نحو 700 ألف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادش بسبب حملة القمع التي قال محققون مفوضون من الأمم المتحدة الشهر الماضي إنها جرت بأوامر من كبار قادة الجيش في ميانمار "بهدف الإبادة الجماعية".