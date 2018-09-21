وفاة رئيس فيتنام اليوم الجمعة

توفي رئيس فيتنام تران داي كوانغ، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 61 عاما، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن وكالة الإعلام الفيتنامية.

وجاء في الخبر: "الرئيس تران داي كوانغ توفي الساعة العاشرة صباحا [السادسة صباحا بتوقيت موسكو] يوم 21 سبتمبر(أيلول) في المستشفى".

وقال التلفزيون الفيتنامي إن كوانغ (61 عاما) توفي في المستشفى صباح اليوم نتيجة "مرض خطير رغم الجهود التي بذلها أطباء وأساتذة من المحليين والعالميين".

ولد تران داي كوانغ في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1956 في مقاطعة نينه بينه في شمال فيتنام. وعمل في بداية حياته المهنية في وزارة الداخلية، ثم انتقل إلى وزارة الأمن العام، التي ترأسها في وقت لاحق. وفي عام 2016 ، أصبح رئيسًا للبلاد.