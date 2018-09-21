رئيس كوبا يلتقي مع سناتور أمريكي وسط توتر العلاقات بين البلدين

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الخميس أن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل التقى مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر، الذي يقوم بزيارة لهافانا لبحث العلاقات الثنائية المتوترة وغيرها من "المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأصبح كوركر أرفع مسؤول أمريكي يلتقي معه دياز كانيل منذ أن تولى السلطة في كوبا خلفا للرئيس راؤول كاسترو في أبريل/ نيسان. وينتمي كوركر للحزب الجمهوري، لكنه كثير الانتقاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتقاعد عن مجلس الشيوخ في وقت لاحق هذا العام.

© Sputnik . Oleg Lastotshkin الولايات المتحدة تتراجع عن قرارها بشأن كوبا

وتدهورت العلاقات بين خصمي الحرب الباردة خلال العام الأخير نتيجة موقف ترامب العدائي تجاه الجزيرة التي يديرها الشيوعيون، وبسبب ما تصفه الولايات المتحدة بموجة من "الهجمات" التي أثرت على صحة أفراد من دبلوماسييها في هافانا.

وتنفي كوبا أي ضلوع لها في هذا الأمر، ويقول المسؤولون بالحكومة إنهم يعتقدون أنها لم تقع مطلقا أي من هذه الهجمات التي يعتبرونها ذريعة لتبرير الخلاف.

ومن المتوقع أن يسافر دياز كانيل إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، لكنه قال في مقابلة أجرتها معه إحدى المحطات يوم الأحد إنه لا يمكنه الحديث مع ترامب ما دامت تبقي إدارته على موقفها "الشاذ" تجاه الجزيرة.

وشددت إدارة ترامب حظر التجارة والسفر على كوبا وقلصت بشكل كبير عدد موظفي سفارتها في هافانا من أكثر من 50 موظفا إلى 18 كحد أقصى.