صحيفة: سفن روسية تصوب صواريخها نحو إدلب

قالت صحيفة روسية إن المسلحين المتشددين ينوون منع إحلال السلام في شمال غرب سوريا.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" نقلا عن وكالة "المصدر نيوز" أن المسلحين المتشددين من تنظيم "تحرير الشام" لن ينفذوا شروط اتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية.

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جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية سفينة حربية روسية في البحر المتوسط

ويستوجب ذلك استخدام القوة لإرغامهم على إلقاء الأسلحة ومغادرة المنطقة المنزوعة السلاح.

وتشير كل الدلائل إلى أن أنقرة وموسكو اللتين اتفقتا على إقامة المنطقة المنزوعة السلاح في الشمال السوري مستعدتان لهذا السيناريو.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع التركي أعلن بأن القوات التركية ستواصل العملية العسكرية في إدلب بالتنسيق مع روسيا.

وتستعد موسكو أيضا للعملية العسكرية في الشمال السوري، بحسب الصحيفة التي لم تستبعد إمكانية أن توجه سفن الأسطول الروسي التي تواصل تدريباتها في شرق البحر المتوسط، ضربات صاروخية للمجموعات المسلحة غير الشرعية في إدلب.