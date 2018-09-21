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08:49 21 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الشرطة الأمريكية

    الشرطة: إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار في سيراكيوز بنيويورك

    © AP Photo / Charles Zoeller
    العالم
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    قالت شرطة مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك الامريكية إن خمسة أشخاص، بينهم فتاة عمرها 8 أعوام، أصيبوا في حادث إطلاق نار بالمدينة.

    وقالت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر إنها تعاملت مع حادث إطلاق نار شمالي مدينة نيويورك، وقع بعد وقت قصير من الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".

    الشرطة الأمريكية
    © Sputnik . El Cajon Police Handout
    مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار بشقة في نيويورك

    وقال فرانك فولر قائد شرطة سيراكيوز في مؤتمر صحفي: "هذا حادث مأساوي للغاية… هذا أمر لا يمكن أن يحدث في مجتمعنا".

    ولم يكشف فولر عن حالة المصابين الخمسة.

    وكان اتحاد رجال الإطفاء قد ذكر، في وقت سابق، على موقع فيسبوك أن سبعة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا في الواقعة.

    وذكر موقع "سيراكيوز دوت كوم" الإخباري أن حادث إطلاق النار وقع عند تجمع أسري بعد وفاة شخص بسبب مرض السرطان.

    وقال الموقع إن عربات الإسعاف شوهدت وهي تغادر الموقع برفقة الشرطة في حوالي الساعة 9.15 مساء.

    وتقع سيراكيوز على مسافة 402 كيلومترا شمال غرب مدينة نيويورك.

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    نيويورك
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