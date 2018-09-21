الصين: يتعين على واشنطن تحمل العواقب في حال لم تلغ العقوبات المفروضة على بكين بسبب تعاونها مع روسيا

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قالت الخارجية الصينية في بيان لها اليوم الجمعة، يتعين على واشنطن تحمل العواقب في حال لم تلغ العقوبات المفروضة على الصين بسبب تعاونها مع روسيا.